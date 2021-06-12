أزياء و مطاعم.. فيراري تقتحم أنشطة جديدة لماذا؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وسعت شركة فيراري الإيطالية المصنعة للسيارات الفارهة،أنشطتها، بتدشين خط أزياء وسلسلة مطاعم تحمل شعارها الشهير.

وبحسب موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن الماركة الإيطالية تعمل حاليا على تدشين ماركة خاصة بها للأزياء، وسلسلة مطاعم تحمل شعارها.

وستمنح الماركة الإيطالية إدارة ماركتها للأزياء، للمصمم العالمي السابق بماركة "آرماني".

وتطلق الماركة الإيطالية فرعها للأزياء رسميا غدا الأحد، وتهدف من ذلك إلى الوصول لعدد أكبر من العملاء،بحسب، موقع "موتور وان".

وفيما يخص مجال المطاعم والأغذية، ستعيد الماركة افتتاح مطاعم Il Cavallino التي كانت سلسلة المطاعم المفضلة لـ "إينزو فيراري" مؤسس الماركة الإيطالية.

وستمنح فيراري مهمة إدارة المطاعم للطاهي الإيطالي الشهير Massimo Bottura ومن المقرر افتتاحها رسميا بعد يومين من تدشين خط الأزياء.

وبعد 7 أيام فقط من طرحهما، نفدت جميع النسخ المتوفرة من طرازي فيراري الجديدين، Ferrari 812 Competizione و Competizione Aperta.

وبحسب موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، خصصت فيراري للبيع 999 نسخة من طراز Ferrari 812 Competizione، و599 نسخة من طراز Competizione Aperta وقد بيعت بالكامل.