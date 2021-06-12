رقم قياسي لطلبات حجز "برق".. شاحنة فورد الخارقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حققت طلبات حجز شاحنة فورد الجديدة برق رقما قياسيا بعد ثلاث أسابيع من فتح باب الحجز.

وتخطت طلبات حجز شاحنة فورد "برق" 100 ألف، بحسب موقع "إنسايد إي في"، المختص بأخبار السيارات الكهربائية.

وقال الموقع إن هذا الإنجاز تحقق في وقت قياسي منذ طرح الشاحنة رسميا للحجز.

وشاحنة فورد تعتبر الأولى العاملة بالطاقة الكهربائية ضمن شاحنات F-150.

"برق"



وكشفت فورد رسميا عن أول نسخة كهربائية من أشهر شاحنة في العالم F-150 وأعلنت عنها باسم برق.

وكشف موقع "موتور وان" عن اللقطات الرسمية للشاحنة، التي وصفها بأنها ستكون أسرع شاحنة في العالم، بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.4 ثانية.







وتعمل الشاحنة بمحرك كهربائي V8 ذي معدل سير حتى 300 ميل، كحد أقصى لشحن بطاريته، وستتوفر بتكلفة افتتاحية 39,974 دولار.

إلى جانب توفرها بخيارين فيما يخص البطارية، البطارية الأولى من نوع SR تمنح الشاحنة القدرة على السير حتى مسافة 230 ميلا، والبطارية الثانية تمنح المحرك القدرة على السير حتى مسافة 300 ميل.

وفيما يخص القوة الحصانية، تعمل شاحنة فورد F-150 برق، بمحرك ينتج قوة 426 حصانا، وتتوفر منها فئة أعلى تعمل بمحرك أكثر قوة ينتج 563 حصانا.





ويختلف عزم الشاحنة في السحب وحمل الأوزان باختلاف بطارياتها، فتتمكن فئتها العاملة ببطارية SR من سحب أوزان تصل لـ5000 رطل، وحمل وزن يصل لـ2000 رطل.

وفيما يخص فئتها العاملة ببطارية ER فهي قادرة على سحب وزن حتى 10,000 رطل، وحمل وزن حتى 1850 رطلا.