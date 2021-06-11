بايدن يتجه لاختيار كارلوس ديل تورو وزيرا للبحرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال البيت الأبيض، الجمعة، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم اختيار كارلوس ديل تورو وزيرا للبحرية.

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن ديل تورو، هو قائد بحري متقاعد، لديه خبرة 40 عاما في الأمن القومي والعمليات البحرية، وهو من أصول كوبية.



وكان بايدن حقق انتصارا جديدا في إطار إضفاء مزيد من التنوع على النظام القضائي بتعيين القاضي جوليان كزافييه نيلس.

جاء ذلك عقب موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي بغالبية واسعة على تعيين أول قاض اختاره الرئيس بايدن والذي يريد إضفاء مزيد من التنوع على النظام القضائي الفيدرالي بعد أكثر من 200 تعيين قام بها سلفه دونالد ترامب.