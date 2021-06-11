إيطاليا تفكك شبكة تزوير هويات لإرهابيين.. مرتبطة بهجوم فيينا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشرطة الإيطالية، الجمعة، اعتقال 7 أشخاص بتهمة تأمين أوراق ثبوتية مزورة لإرهابيين، بينهم المتهم بتنفيذ هجوم فيينا العام الماضي.

والموقوفون، هم بحسب بيان الشرطة "من شرق أوروبا" وحضّروا "آلاف الوثائق المزورة، أيضا لمهاجم فيينا ولإرهابيين أجانب".

وقُبض عليهم في عملية أطلق عليها "مهمة القوقاز" بعد "تحقيقات معقدة" ترأسها مدعي ميلانو وبدعم من وكالة الشرطة الأوروبية "اليوروبول"، وفق البيان.

وقائد المجموعة هو تركو أرسيميكوف، شيشاني طالب لجوء عمره 35 عاما ويقيم في مقاطعة فاريسي (شمال)، حسبما ذكرت وكالة الأنباء إيه جي آي، نقلا عن مؤتمر صحفي.

وحضّر المشتبه بهم الوثائق المزورة بـ"سهولة استثنائية" في أوكرانيا، حسبما نقلت وكالة الأنباء عن المدعي العام لمكافحة الإرهاب في ميلانو ألبرتو نوبيلي.

ويتعلق التحقيق الإيطالي بعملية أخرى لمكافحة الإرهاب نفذتها النمسا في أواخر 2019، استهدفت "التخطيط المحتمل لهجمات إرهابية في أوروبا" بحسب الشرطة.

ووجد المحققون "صلات قوية" بين من أوقفوا الجمعة و"شبكات إرهابية دولية وخصوصا مع مهاجم فيينا.

وفي الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 2020 قتل أحد مناصري تنظيم داعش الإرهابي ويدعى كيوتيم فزولاي 4 أشخاص في العاصمة النمساوية قبل أن ترديه الشرطة.

وكان ذلك أول هجوم إرهابي كبير في النمسا منذ عقود والأول الذي ينسب لإرهابي.