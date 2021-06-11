أبل تضم تنفيذي سابق لبي ام دبليو لمشروع السيارة الذاتية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تعاقدت أبل مع التنفيذي السابق لبي ام دبليو والرئيس السابق لشركة Canoo الكهربائية للسيارات، ألريتش كرانز، للعمل في مشروع السيارة الذاتية التابع للعملاق التقني الأمريكي.

ويُذكر أن المشروع حالياً تحت إدارة تنفيذي تيسلا السابق، دوج فيلد.. وبالعودة لكرانز، فنعلم أنه غادر شركة Canoo في أبريل الماضي قبل تعيين أبل له بعدها بعدة أسابيع.

هذه الخطوة توضح أن أبل متمسكة بمشروع السيارة الذاتية الكهربائية المسمى بـ “تيتان” رغم العقبات الأخيرة وعدم عثورها على شركة سيارات مناسبة للتعاون معها في تصنيع السيارة.

ويحظى كرانز بتاريخ عريق في صناعة السيارات الألمانية، حيث شغل عدة مناصب في بي ام دبليو لـ 30 عاماً وأشرف على تطوير موديلات i3 وi8 هايبرد.