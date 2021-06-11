فيراري تعلن عن اختيار مفاجئ لمنصب المدير التنفيذي

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – اختار مجلس إدارة فيراري بينديتو فيجنا كالمدير التنفيذي الجديد للعلامة الإيطالية بعد تقاعد المدير السابق لويس كاميليري في ديسمبر.

هذه الاختيار ذكي للغاية للخبرة التقنية لفيجنا، حيث شغل مناصب إدارية بارزة في شركة STMicroelectronics الأوروبية المتخصصة في صنع أشباه الموصلات.

وصرح رئيس مجلس إدارة فيراري، جون إلكان: “خبرة فيجنا العميقة في التقنيات التي توجه وتحرك صناعة السيارات، وروحه الابتكارية، ومهاراته في القيادة وبناء الأعمال، ستدعم توجه فيراري إلى فترة تاريخية جديدة مثيرة”.

وقد حصل المدير التنفيذي الجديد لفيراري على شهادة جامعية في مجال الفيزياء النووية، كما أن لديه خبرة عملية في تقنيات الهواتف الذكية ضمن مجالات أخرى متعددة.