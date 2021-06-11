كيا سبورتاج 2022 تظهر لأول مرة على أرض الواقع

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – بعد أيام من تدشين كيا سبورتاج 2022 الجديدة كلياً بتصميم مختلف تماماً عن الجيل الحالي وداخلية أكثر فخامة، ظهرت الكروس أوفر الآن لأول مرة على أرض الواقع في كوريا.

وتتمتع السيارة بمقدمة غير تقليدية وجذابة، مع خطوط جسد أكثر حدة وقوة وسقف متباين بشكل جيد مع الجسد الخارجي وخلفية مستقيمة.

كما ستتوفر السيارة بفئة “إكس لاين” الجديدة التي تشمل مصد أمامي مختلف ولمسات سوداء وحدائد أكثر بروزاً على السقف، مع زخرفات خشبية في الداخل.

داخلية السيارة أصبحت أكثر فخامة بكثير مع تصميم فتحات الهواء ثلاثية الأبعاد وكونسول أوسط جديد كلياً وضوابط للتحكم في تدفئة وتهوية المقاعد الأمامية، مع لوحة عدادات رقمية وشاشة واسعة لنظام المعلومات الترفيهية بدون توضيح الأحجام.

ولم تؤكد كيا محركات السيارة للوقت الحالي ولكن نعلم أنها على الأقل ستتوفر بمحرك هجين بالقابس كما ظهر أثناء اختبارها مؤخراً في ألمانيا، وسنعلم المزيد عن السيارة الأنيقة خلال الأسابيع القادمة.