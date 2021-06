مرسيدس تعمل على تطوير جي كلاس كشف

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – خضعت مرسيدس جي كلاس لتغييرات قليلة في التصميم على مر السنين، وبالرغم من ذلك، رأينا محاولات عديدة لتحسين مظهرها، حيث منحتها شركات التعديل الكثير من حزم الترقية المُميزة، لكن يبدو أن مرسيدس نفسها ترغب في تحديث السيارة، حيث كشف تقرير جديد أن مرسيدس تعمل على توفير نسخة كشف بسقف قابل للطي للاس يو في القوية.

إذا كان السقف المستخدم هو نوع السقف القابل للطي الذي نراه في جيب رانجلر، فقد يعني ذلك أنها ستحصل على مظهر أنيق، لكن ماذا لو قامت الشركة بتركيب سقف شبيه لسيارات الكشف الرياضية؟ يُذكر أن السبب وراء ظهور هذه الشائعات في المقام الأول هو أن مرسيدس ستوظف مهندسين جدد للعمل على سقف قابل للطي في مصنعها بالنمسا، والذي يتم تجميع جي كلاس فيه.

بالطبع، يُمكن تعيين هؤلاء المهندسين في مشروع مختلف تماماً، لكن هناك نظرية أخرى مفادها أن مرسيدس ترغب في إحياء إصدار Landaulet ضمن تشكيلة مايباخ خاصتها، وإذا كان الأمر كذلك، فستحصل مرسيدس مايباخ جي كلاس على سقف قابل للطي ليشعر السائق بالهواء الطلق أثناء الانطلاق بسيارته الفاخرة.

وفي حال عدم تذكرك لـ إصدار Landaulet من جي كلاس، فقد تم إنتاج 99 نسخة منه فقط في الجيل السابق من السيارة، ويُتوقع أن يكون الإصدار الجديد أبسط وأقل تكلفة من الإصدار السابق، لكن سيتعين علينا الانتظار لنرى ما إذا كانت هذه الشائعات صحيحة بأي شكل من الأشكال.

