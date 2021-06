بنتلي قررت تصميم داخلية يخت فاخر لسبب مقنع

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – دخلت بنتلي في شراكة مع شركة Contest لليخوت لإنشاء تصميم داخلي مخصص ليخت أحد عملائها والذي يُستوحى تصميمه من مقصورة بنتلي كونتيننتال جي تي V8 المملوكة له.

قام قسم التصميم في بنتلي بالعمل على إعادة تصميم مقصورة اليخت بالتعاون مع شركة بناء اليخوت الدنماركية، حيث حصلت مقصورة السيارة على جلد Hotspur الأحمر والذي ينتقل إلى اليخت، بالإضافة إلى الخياطة الماسية والتي تتطلب 712 غُرزة لكل ماسة، ويُذكر أن اليخت المُعدل من نوع 59 CS بطول 18 متر.

تحصل مقصورة اليخت أيضاً على لمسات خشبية فاتحة اللون مثل الموجودة على لوحة قيادة وألواح أبواب سيارة بنتلي، لتكشف في النهاية عن مدى براعتها في تحقيق طلبات عملائها، ويُذكر أن اليخت يحصل على طلاء مطابق لسيارة بنتلي المملوكة للعميل، حيث يأتيان بطلاء أزرق داكن.

وفي الختام، يجدر بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعاون فيها بنتلي مع شركة يخوت، حيث ابتكرت سيارة كونتيننتال جي تي كشف Galene Edition بالتعاون مع شركة Princess لليخوت، والتي تميزت بتصميم مستوحى من اليخوت مع خشب الجوز يُغطي أرضية السيارة وغيرها الكثير من الترقيات التصميمية الفريدة.

