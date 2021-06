لكزس تعلن عن نظام القيادة الذاتية لسياراتها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت لكزس مؤخراً عن نظام قيادة ذاتي جديد من المستوى الثاني يحمل اسم لكزس Teammate، والذي تُنافس به سوبر كروز من جنرال موتورز وبلو كروز من فورد، في حين أن أول سيارة لكزس ستحصل عليه بشكل اختياري هي لكزس LS 500h 2022 والتي ستنطلق في وقت لاحق من هذا العام.

يجمع النظام الجديد بين وظيفتين رئيسيتين وهما Advanced Drive وAdvanced Park، والأخيرة تُشبه معظم أنظمة ركن السيارة الآلية الموجودة اليوم، حيث تستعين بالمستشعرات والكاميرات بزاوية 360 درجة لركن السيارة تلقائياً في أماكن ركن متوازية أو متعامدة.

من جانبها، تُتيح وظيفة Advanced Drive القيادة الذاتية جزئياً دون استخدام اليدين في بعض الطرق السريعة، في حين يُطلق على النظام اسم Teammate لأن لكزس تقول أنه يعمل مثل زملاء سائقي السباقات، فبدلاً من جعل السائق يقوم بكل العمل، يهدف النظام إلى تقسيم المهام، والعمل مع السائق لتقليل الحوادث إلى ما يقرب من الصفر.

يستغرق النظام بضع لحظات بعد تشغيله للتعرف على الطريق من حوله لتمكين القيادة دون استخدام اليدين، وبمجرد أن يرى النظام أن الوضع آمن للتنشيط، يتم عرض إعلان بصوت عال من خلال مكبرات الصوت لإعلام السائق والركاب بأن السيارة تتولى المهمة، وبمجرد أن يُصبح نشطاً، تحافظ السيارة على المسار دون تأرجح، كما تقوم بتتبع السيارات التي تمر على اليمين واليسار، مع تشغيل وظائف أخرى عديدة مثل مراقبة النقاط العمياء، وغيرها الكثير.

وفي الختام، كما ذكرنا، فسيتوفر النظام الجديد في LS هايبرد نظراً لاحتوائها على القطع اللازمة لتشغيله، والتي لا تتوفر في النسخ العادية، كما توجد القطع اللازمة أيضاً في جميع سيارات لكزس الهجينة، لذا نتوقع أن تتوفر في العديد من طرازات الصانع الياباني في السنوات القليلة المقبلة.

