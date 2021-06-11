هيونداي ستلغي محرك V8 بالتنفس الطبيعي

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أشارت تقارير إلى أن هيونداي ستوقف محرك V8 سعة 5.0 لتر بالتنفس الطبيعي مع انتقال سيارة جينيسيس G90 سيدان الرائدة لمحرك V6 سعة 3.5 لتر توين تيربو.

جينيسيس تنوي الكشف عن G90 الجيل الجديد لاحقاً هذا العام، مع التأكيد رسمياً على مشاركتها لمحرك الـ V6 الجديد المتوافر بالفعل في GV80، مع العلم أن كيا توقفت عن عرض هذا المحرك في موديل K900 منذ أشهر.

ويُذكر أن محرك V8 سعة 5.0 لتر تمتع بقوة 414 حصان وعزم دوران 520 نيوتن متر، متصل بناقل أوتوماتيكي 8 سرعات ودفع خلفي في G90 الحالية.

وقد ظهرت G90 الجديدة مؤخراً أثناء اختبارها بالمصابيح الأمامية والخلفية الرباعية الأيقونية لسيارات جينيسيس وشبك أمامي محدث بشكل كامل مقارنة بـ G90 الحالية، كما ستحصل على عدادات رقمية وشاشة معلومات ترفيهية كبيرة مماثلة لشاشة G80 ومواد أكثر فخامة.