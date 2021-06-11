تويوتا لاند كروزر SUV.. شاهد مواصفات نسخة 2022 المنتظرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت أخيرا تويوتا عن نسخة 2022 المرتقبة من طراز تويوتا لاند كروزر بعدد متميز من الفئات والقدرات الاستثنائية.

ونقل موقع "موتور وان" اللقطات الرسمية للطراز الجديد كليا الذي يعتبر أهم طراز SUV يتم الكشف عنه خلال العام الجاري، وذكر أنه قد أجريت تعديلات على محركه، واستبداله بمحرك أكثر قوة عن الذي كانت تطرح به نسخته السابقة.

وتطرح نسخة 2022 من طراز لاند كروزر، بمحرك توين تربو بسعة 3.5 لتر V6، ينتج قوة 409 أحصنة، بعزم دوران 479 لفة/قدم.









وتوفر تويوتا طراز لاند كروزر بمحرك آخر في عدد من الأسواق الدولية منها الولايات المتحدة، سيكون بسعة 3.3 لتر وينتج قوة 305 أحصنة، بعزم دوران 516 لفة/قدم.

ومن الداخل، يحظى الطراز بشاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى بقياس 12.3 بوصة، وتتوفر به أنظمة أمن وحماية للسائق، تشمل كاميرا بزاوية 360 درجة لرصد محيط السيارة، بالإضافة لخاصية شحن لاسلكي للهواتف الذكية.





وحتى الآن لم تفصح تويوتا عن التكلفة الرسمية لطراز لاندر كرورز 2022.

أزمة الرقائق

لحقت تويوتا اليابانية بالعملاق الأمريكي لصناعة السيارات جنرال موتورز وآخرين ضمن الشركات التي نجت من أزمة الرقائق الإلكترونية مؤقتا.

وتوقعت شركة صناعة السيارات اليابانية تويوتا موتور كورب ارتفاع أرباحها خلال العام المالي الحالي الذي بدأ أول أبريل/نيسان الماضي بنسبة 2.4% سنويا إلى 2.3 تريليون ين نحو 21.1 مليار دولار رغم استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد وأزمة نقص إمدادات الرقائق الإلكترونية لصناعة السيارات على مستوى العالم ، وذلك حسبما أعلنت الشركة مايو الماضي .

كما تتوقع الشركة التي تنتج السيارات الهجين بريوس والسيارات الفارهة لكزس نمو أرباح تشغيلها خلال العام المالي الحالي بنسبة 13.8% سنويا إلى 2.5 تريليون ين، مع ارتفاع قيمة مبيعاتها بنسبة 10.2% إلى 30 تريليون ين.

وتتوقع مجموعة تويوتا التي تضم أيضا شركتي دايهاتسو موتور وهينو موتورز بيع 10.55 مليون سيارة خلال العام الحالي بزيادة نسبتها 6.4% عن العام المالي الماضي.

كانت تويوتا قد سجلت خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس الماضي أرباحا صافية بقيمة 2.25 تريليون ين بزيادة نسبتها 10.3% سنويا، وأرباح تشغيل بقيمة 2.2 تريليون ين بتراجع نسبته 8.4% ومبيعات بقيمة 27.2 تريليون ين بتراجع نسبته 8.9% سنويا.