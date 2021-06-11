بي إم دبليو تكشف عن موديلات 2022.. مواصفات Alpina XD3 وXD4

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت بي إم دبليو رسميا عن نسخ 2022 الأحدث التي تطرحها من موديلا XD3 ألباين، و XD4 ألباين ضمن فئات SUV كبيرة الحجم.

ونقل موقع "موتور وان" اللقطات الرسمية للطرازين الجديدين مع كشفه عن أبرز المواصفات التي يتوفران بها للبيع خلال عام المقبل.

ويتشارك كل من طراز XD3 ألباين، و XD4 ألباين في المحرك نفسه، وهو محرك توربيني "إنلاين – 6"، بسعة 3.0 لتر، يعمل بالديزل.









وينتج المحرك قوة 389 حصانا، بعزم دوران 590 لفة/قدم، وذو معدل تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميل في الساعة خلال 4.6 ثانية.

في حين يتخلف الطرازين فيما يخص السرعة القصوى، فتصل سرعة طراز XD3 القصوى لـ 166 ميلا في الساعة، في حين تصل السرعة القصوى لطراز XD4 لـ 167 ميلا في الساعة.

ويحظى طراز XD3 بخيار آخر فيما يخص المحرك، إذ يمكن شراءه بمحرك توربيني مزدوج بسعة 3.0 لتر ينتج قوة 350 حصانا، بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميل في الساعة خلال 4.9 ثانية وسرعة قصوى تصل لـ 158 ميلا في الساعة.