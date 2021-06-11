سيارة الأميرة ديانا الخاصة في مزاد علني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تطرح سيارة فورد موديل "إسكورت" التي كانت تقودها الأميرة ديانا كواحدة من ضمن سياراتها الخاصة للبيع بمزاد بمدينة "إسيكس" الإنجليزية.

كان الأمير تشارلز قد قدم السيارة فورد إيسكورت، كهدية للأميرة ديانا قبل شهرين من زواجهما رسميا عام 1981.

واستخدمت الأميرة ديانا السيارة كوسيلة تنقل خاصة لمدة عامين حتى عام 1982، قبل أن تختفي السيارة تماما لتعود للظهور من جديد ضمن فعاليات مزاد علني مرتقب من تنظيم معرض Reeman Dansie's Royalty, Antiques and Fine Art Sale .

يقام المزاد في 29 يونيو المقبل.بحسب "موتور وان" المختص بأخبار السيارات.

وكان هذا الموديل، الجيل الثالث الذي يطرح من طراز فورد إيسكورت، وصنع منه 83 ألف نسخة.

ومن المتوقع أن تتراوح تكلفة بيعه عبر المزاد ما بين 42,260 ألف دولار و 56,350 ألف دولار.