نيسان تطرح SUV جديدة.. مواصفات وأسعار 8 فئات من "باثفايندر" 2022

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت نيسان عن طرح نسخة 2022 الجديدة كليا من طراز "باثفايندر" ضمن فئات SUV كبيرة الحجم بعدد كبير من الفئات.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات اللقطات الرسمية للطراز بنسخته الأحدث للعام المقبل، وذكر أنه تتوفر منه 8 فئات بمواصفات وتكلفة مختلفة.

ويحصل طراز "باثفايندر" على تصميم خارجي جديد كليا، بنسخته لعام 2022، في حين يحتفظ بمحركه نفسه الذي تتوفر به نسخته لعام 2021 الحالية، وهو محرك V6 بسعة 3.5 لتر ينتج قوة 284 حصانا، بعزم دوران 259 لفة/قدم.









وأعلنت نيسان عن تكلفة نسخة 2022 الجديدة من الطراز، ويطرح بتكلفة افتتاحية 33,410 ألف دولار لفئة Pathfinder S 2WD.

ثم فئة Pathfinder SV 2WD بتكلفة 36,200 ألف دولار، ثم فئة Pathfinder SL 2WD بتكلفة 39,590 ألف دولار، ثم فئة Pathfinder Platinum 2WD بتكلفة 46,190 ألف دولار.





بعدها تتوفر تكلفة Pathfinder S 4WD بتكلفة 35,310 ألف دولار، ثم فئة Pathfinder SV 4WD بتكلفة 38,100 ألف دولار، ثم فئة Pathfinder SL 4WD بتكلفة 41,490 ألف دولار، وأعلى فئة تتوفر من الطراز هي فئة Pathfinder Platinum 4WD بتكلفة 48,090 ألف دولار.

صفقة بيع "دايملر"

وفي محاولة العودة لتحقيق أرباح وإعادة هيكلة محفظتها لتجاوز أزمة "غصن" التي ضربتها في 2018، باعت شركة نيسان اليابانية حصتها بشركة دايلمر.

وقالت الشركة اليابانية لتصنيع السيارات الأربعاء الماضي، إنها باعت حصتها في شركة صناعة السيارات الألمانية دايملر مقابل 1.15 مليار يورو 1.4 مليار دولار.

نيسان، الشركة التي تعاني من مصاعب مالية، انضمت بعد قرار البيع والتخارج من الشركة الألمانية، إلى شريكتها الفرنسية رينو في التخارج من دايملر لتوفير السيولة المالية المطلوبة لإنعاش نشاطها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان نشرته نيسان على موقعها الإلكتروني القول إنها باعت 16.4 مليون سهم من أسهم دايملر بسعر 69.85 يورو للسهم الواحد.

وقالت نيسان إن حصيلة بيع حصتها في دايملر ستستخدم في "تعزيز وتحسين القدرة التنافسية لأنشطتها بما في ذلك الاستثمار في دعم التحول نحو السيارات الكهربائية".

في الوقت نفسه أكدت الشركة اليابانية أن "الشراكة الصناعية مع دايملر ستستمر، ولن تتأثر ببيع الأسهم"، مضيفة أن الشركتين تتعاونان في العديد من المجالات.