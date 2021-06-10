عرض الصيف على تمويل جميع سيارات مرسيدس الجفالي بدون دفعة أولى

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري SFL، على سيارات مرسيدس، بالتعاون مع شركة الجفالي للسيارات، ضمن حملة عرض الصيف.

السيارات المشمولة في العرض:

جميع سيارات مرسيدس

*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.

مواصفات العرض:

إذا كان راتبك من 5,000 إلى 9,999 ريال:

دفعة أولى: 5% فقط

دفعة أخيرة تصل الى 35%

أما اذا كان راتبك فوق 10,000

بدون دفعة أولى

دفعة أخيرة تصل إلى 40%

في حين أن معدل النسبة السنوي يبدأ من 8.8%.

مميزات العرض: