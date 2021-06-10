أسباب ارتفاع حرارة المحرك عند تشغيل مكيف السيارة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – من المشاكل الشائعة التي قد تواجه بعض قائدي السيارات في الصيف هي ارتفاع درجة حرارة المحرك عند تشغيل المكيف خاصة في السيارات القديمة، وغالباً ما تحدث هذه المشكلة عند القيادة في الزحام داخل المدن، وهو ما يمثل خطورة على المحرك.

وعلى الرغم من ارتفاع درجات الحرارة بشدة في الصيف، يجد السائق نفسه مجبراً على غلق المكيف كي لا يجلب الضرر للمحرك، فما هي أسباب هذه المشكلة؟

أجاب خبراء السيارات أن المكيف يستمد طاقته من المحرك، حيث يعتمد الكمبروسر في تشغيله على المحرك، وفي حال وجود خلل في منظومة التبريد يزيد الضغط على المحرك وبالتالي ترتفع حرارته عند تشغيل المكيف خاصة في السيارات القديمة.

لذلك نستعرض لكم اليوم أبرز المشاكل والأعطال التي قد تتسبب في ارتفاع حرارة المحرك عند تشغيل المكيف، وهي كما يلي:

– إذا تعرض الردياتير للانسداد أو تناقص سائل التبريد داخله، وفي هذه الحالة عليك صيانة الردياتير بصفة دورية والكشف عن مستوى المياه به وتزويده حال انخفاضه.

– في حالة ضعف مروحة التبريد الخاصة بمكيف السيارة أو تعرض أحد أجزائها للتلف، وبالتالي تكون غير قادرة على تبريد المكيف، وهو ما يرفع حرارة المحرك.

– إذا تعرض الحساس الخاص بقياس درجة حرارة سائل تبريد المحرك للتلف، حيث سيظهر المستشعر التالف قراءة “ساخنة” سواءً قمت بتشغيل المكيف أم لا.

– إذا تعرضت مضخة المياه للخلل أو التلف، حيث لن تتمكن في هذه الحالة من تحريك السائل بشكل جيد في دائرة التبريد أثناء تشغيل المكيف، وهو مما يتسبب في رفع حرارة المحرك، ويجب هنا تغيير المضخة.