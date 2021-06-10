اخبار السيارات

محمد بن زايد يتلقى رسالة خطية من رئيس تركمانستان

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، رسالة من قربان قولي بردي محمدوف رئيس تركمانستان تتعلق بتعزيز علاقات الصداقة المتميزة بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رشيد ميريدوف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان اليوم الخميس، بقصر الشاطئ في أبوظبي الذي سلمه الرسالة.

وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ونائب رئيس وزراء تركمانستان، سبل تنمية علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين في مختلف الجوانب السياسية والاستثمارية والاقتصادية والتجارية، إضافة إلى المجالات التنموية والإنسانية.

وتناول اللقاء جهود البلدين وتعاونهما المشترك في مواجهة تداعيات جائحة " كوفيد ــ 19 "، وثمن رشيد ميريدوف في هذا السياق الدعم الذي تواصل دولة الإمارات تقديمه إلى تركمانستان، لتعزيز جهود العاملين في القطاع الصحي وقدرات المؤسسات الطبية في مواجهة الجائحة.

ونقل خلال اللقاء تحيات قربان قولي بردي محمدوف رئيس تركمانستان إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا