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تويوتا تستعرض إمكانات لاندكروزر GR سبورت الرياضية “فيديو”

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ابراهيم بليكع 0 تبليغ

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ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – استعرضت تويوتا إمكانات لاندكروزر GR الجديدة في فيديو مثير للاهتمام، ولنبدأ بوضعيات القيادة “متعددة التضاريس” التي تقوم بتغيير إعدادات التعليق والمكابح والمحرك لتناسب كل نوعية طريق.

وتشمل وضعيات القيادة المتوفرة: الرمال والوحل والصخور والأتربة والثلوج، مع إمكانية التغيير بين الوضعيات بسهولة عبر عداد بجانب السائق.

كما تتميز لاندكروزر الجديدة بنظام التحكم في الزحف المحدث، والذي يضمن تسارع السيارة بشكل تدريجي على التضاريس الوعرة.

كما تنطلق لاندكروزر بثلاثة أقفال تفاضلية في الأمام والخلف والمنتصف يمكن تفعيلهم عبر زر على الكونسول الأوسط.. وتتمتع الـ SUV بخلوص أرضي ممتاز 9.05 إنش.

وتتوفر لاندكروزر 2022 بمحرك V6 توين تيربو 3.5 لتر بقوة 409 حصان وعزم 650 نيوتن متر، مع محرك آخر ديزل 3.3 لتر توين تيربو بقوة 305 حصان وعزم 700 نيوتن متر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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