تويوتا تستعرض إمكانات لاندكروزر GR سبورت الرياضية “فيديو”

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – استعرضت تويوتا إمكانات لاندكروزر GR الرياضية الجديدة في فيديو مثير للاهتمام، ولنبدأ بوضعيات القيادة “متعددة التضاريس” التي تقوم بتغيير إعدادات التعليق والمكابح والمحرك لتناسب كل نوعية طريق.

وتشمل وضعيات القيادة المتوفرة: الرمال والوحل والصخور والأتربة والثلوج، مع إمكانية التغيير بين الوضعيات بسهولة عبر عداد بجانب السائق.

كما تتميز لاندكروزر الجديدة بنظام التحكم في الزحف المحدث، والذي يضمن تسارع السيارة بشكل تدريجي على التضاريس الوعرة.

كما تنطلق لاندكروزر بثلاثة أقفال تفاضلية في الأمام والخلف والمنتصف يمكن تفعيلهم عبر زر على الكونسول الأوسط.. وتتمتع الـ SUV بخلوص أرضي ممتاز 9.05 إنش.

وتتوفر لاندكروزر 2022 بمحرك V6 توين تيربو 3.5 لتر بقوة 409 حصان وعزم 650 نيوتن متر، مع محرك آخر ديزل 3.3 لتر توين تيربو بقوة 305 حصان وعزم 700 نيوتن متر.