يمكنك الآن تقسيط سيارة نيسان باترول 2021 بدون مرابحة!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة بترومين نيسان، واختر ما يناسبك من موديلات 2021 بالتعاون مع السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري.
*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.
السيارة المشمولة في العرض:
- نيسان باترول موديل 2021
مميزات العرض:
الشروط والأحكام:
- تطبق الشروط والاحكام.
- عرض 50\50 بدون مرابحة مع السعودى الفرنسى للتمويل التاجيرى.
- يطبق نسبة التامين طبقا لشروط الجهة التمويلية.
- الضمان الممدد عبر شركة وسيطة ويسرى7 سنوات او 200 الف كم بعد الضمان المصنعى.
- الصيانة المجانية لـ5 سنوات او 50 الف كم ايهما اقرب.
- العرض سارى حتى نهاية شهر يونيو 2021 او نفاذ المخزون.
صورة العرض: