يمكنك الآن تقسيط سيارة نيسان باترول 2021 بدون مرابحة!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة بترومين نيسان، واختر ما يناسبك من موديلات 2021 بالتعاون مع السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري.

*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.

السيارة المشمولة في العرض:

نيسان باترول موديل 2021

مميزات العرض:

الشروط والأحكام: