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يمكنك الآن تقسيط سيارة نيسان باترول 2021 بدون مرابحة!

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alamir salah eldin 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة بترومين نيسان، واختر ما يناسبك من موديلات 2021 بالتعاون مع السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري.

*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.

السيارة المشمولة في العرض:

  • نيسان باترول موديل 2021

مميزات العرض:

الشروط والأحكام:

  • تطبق الشروط والاحكام.
  • عرض 50\50 بدون مرابحة مع السعودى الفرنسى للتمويل التاجيرى.
  • يطبق نسبة التامين طبقا لشروط الجهة التمويلية.
  • الضمان الممدد عبر شركة وسيطة ويسرى7 سنوات او 200 الف كم بعد الضمان المصنعى.
  • الصيانة المجانية لـ5 سنوات او 50 الف كم ايهما اقرب.
  • العرض سارى حتى نهاية شهر يونيو 2021 او نفاذ المخزون.

صورة العرض:

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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