مؤشرات يجب معها منع السائقين المسنين من القيادة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – مع تقدم العمر لدى بعض السائقين ينخفض لديهم التركيز والإدراك المناسب لقيادة السيارة، وهو ما قد يشكل خطورة عليهم وعلى مستخدمي الطريق الآخرين.

ولقد حذرت الهيئة الألمانية للفحص الفني من خطورة قيادة كبار السن للسيارات، وقالت أن اللياقة البدنية اللازمة لعمليات القيادة مثل الالتفات وسرعة رد الفعل وغيرها تقل مع التقدم في العمر بسبب تدهور حالة الجسم وانخفاض الأداء العام مع ضعف النظر والسمع والقدرة على الحركة بشكل عام.

وأضافت الهيئة الألمانية أن الأمر يزداد صعوبة مع انخفاض التركيز والانتباه، وبفعل الآثار الجانبية للأدوية، التي يتناولها المُسن لعلاج بعض الأمراض، مما يجعل الجلوس خلف المقود أمرا صعبا.

وأشارت الهيئة إلى أن هناك عدة مؤشرات تدل على عدم صلاحية قيادة الشخص للسيارة بسبب السن، ومنها تكرار إرتكاب أخطاء كبيرة أثناء القيادة، وردة الفعل تكون متأخرة، والشعور بمشاكل نفسية على الطريق كالضيق والانزعاج وعدم الصبر من السائقين الآخرين.

ومن المؤشرات كذلك ظهور التوتر في القيادة حال وجود تكدس وازدحام مروري، والتسبب في العديد من الحوادث، والسير ببطء شديد.