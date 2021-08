شيفروليه كورفيت 2022 تنطلق رسمياً “أهم التحديثات والأسعار”

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شيفروليه عن كورفيت ستينغراي 2022 بتحديثات جديدة وإصدار محدود جديد باسم “إصدار بطولة IMSA GTLM”.

التحديثات محدودة وتشمل ثلاثة ألوان خارجية جديدة هي رمادي “فوق السمعي” و”الكافين” وطبقة جديدة من البرتقالي، كما تم تحديث نظام الحقن المباشر للوقود لمحرك V8 سعة 6.2 لتر، والذي يستمر بقوة 490 حصان.

كما حدثت شيفروليه نظام التحكم المفعل للوقود، والذي يقوم بإيقاف بعض الإسطوانات عند عدم الحاجة إليها لتوفير الوقود وتخفيف الضغط على المحرك.

وحصلت كورفيت على “إصدار بطولة IMSA GTLM” الجديد الموجه للسباقات، والذي سيقتصر إنتاجه على 1000 وحدة، بمزايا تشمل رسومات خارجية حصرية للسباقات وجناح خلفي جديد كربوني وجنوط جديدة والمزيد.

وقد ازداد سعر كورفيت 2022 الجديدة قليلاً ليبدأ من 62,195 دولار – 233,000 ريال.

