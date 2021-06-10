“بالفيديو” مراحل تطور قطارات المملكة منذ عام 1948 حتى 2021

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت الخطوط الحديدية السعودية “‏SAR” من خلال فيلم قصير نشرته عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن مراحل تطور السكك الحديدية وقطارات المملكة منذ عام 1948 حتى العام الجاري.

وأوضح الفيلم أنه تم إنشاء السكك الحديدية في الصحراء بين الرياض والدمام عام 1948 بأمر من المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود لربط الرياض بالمنطقة الشرقية، وجرى إطلاق قطار الركاب والشحن بين الرياض والدمام بحلول عام 1951، كما جرى إنشاء المؤسسة العامة للخطوط الحديدية عام 1966 بأمر ملكي.

وفي عام 1981 تم افتتاح الميناء الجاف وسط مدينة الرياض والذي تتجاوز مساحته 7 ملايين م2 حيث تم إنشاؤه لربط ميناء الملك عبد العزيز البحري في الدمام بالعاصمة من خلال السكك الحديدية.

وفي عام 2006 تأسست الشركة السعودية للسكك الحديدية لتكون مظلة إدارية تدخل تحتها شبكة الخطوط الحديدية التي تربط شمال المملكة بشرقها ووسطها، كما تتولى مسؤوليات تشغيل وإدارة شبكة الخطوط الحديدية بجميع مرافقها.

وفي عام 2011 تم إطلاق قطار الشمال لنقل المعادن عام 2011 ثم قطار الشمال لنقل الركاب عام 2017، ومن ثم جرى تدشين مشروع قطار الحرمين في عام 2018 وخلال العام الجاري تم توحيد جميع قطارات المملكة تحت مظلة ‏SAR.