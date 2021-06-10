أيقونات في تاريخ السيارات الهاتشباك.. هل جربتها؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت صناعة السيارات عبر تاريخها طرح مجموعة كبيرة من السيارات بفئة هاتشباك، عرف البعض منها كأيقونة في تاريخ هذا النوع من السيارات.

وكشف موقع "هوت كارز" عن أبرز مجموعة سيارات هاتشباك سبق وأن طرحت عبر تاريخ الصناعة من مختلف الماركات.

وضمت قائمة الموقع في مقدمتها، النسخة الأصلية من طراز Volkswagen Golf GTI الكلاسيكي الذي كان ظهوره الأول عام 1975، وكان يعمل بمحرك ينتج قوة 110 أحصنة، وذو معدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 9 ثوانٍ.





من بعده ضمت القائمة طراز Honda Civic Type R وكان أبرز طراز هاتشباك تطرح هوندا وعمل هذا الموديل بمحرك بسعة 1.6 لتر ينتج قوة 182 حصانا.





وطراز لانسيا Lancia Delta HF Integrale الذي طرحت نسخته الأولى عام 1986، وكان من أبرز سيارات هاتشباك في العالم، لنجاحاته في عالم سباقات رالي.





من بعده ضمت القائمة، طراز Peugeot 205 GTI الذي طرح عام 1984، وكان يعمل بمحرك بسعة 1.6 لتر ينتج قوة 115 حصانا وذو معدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 8.7 ثانية.





وطراز رينو Renault 5 Turbo الذي طرح عام 1980، وكان يعمل بمحرك ينتج قوة 160 حصانا، بعزم دوران 221 نيوتون متر.





وطراز Mini Cooper S صغير الحجم الشهير، الذي طرح مطلع الألفية بعدد من النسخ فائقة الأداء جعلته ضمن سيارات هاتشباك الأيقونية في تاريخ الصناعة.





وطراز Ford Focus RS Mk1 الذي طرح بمحرك ينتج قوة 212 حصانا بسعة 2.0 لتر ذو معدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 6.4 ثانية، وتصل سرعته القصوى لـ 144 ميلا في الساعة.



