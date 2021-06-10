أقوى شاحنات الـ"بك أب" في 2021.. أساطير الطرق الوعرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتوفر في صناعة الشاحنات مجموعة متعددة من الفئات والأحجام، تشمل فئات "بك–أب" متوسطة الحجم، التي يطرح منها موديلات متميزة في 2021.

وكشف موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات عن قائمة لابرز الشاحنات الـ "بك أب" متوسطة الحجم التي تتوفر للبيع خلال العام الجاري، وضمت شاحنة GMC Canyon وتطرح بمحرك v6.





من بعدها، ضمت القائمة شاحنة Honda Ridgeline التي تطرحها ماركتها بنظام دفع خلفي AWD وقدرات لاقتحام الطرق الوعرة.





وشاحنة Nissan Frontier التي تتوفر بالأسواق ضمن أبزر الشاحنات البك أب متوسطة الحجم، ومن المقرر طرح نسخة جديدة كليا منها لعام 2022.





وشاحنة Chevrolet Colorado والتي صممت بشكل مثالي لاقتحام الطرق الوعرة، واثبات قدراتها بالرغم من حجمها الصغير.





وشاحنة Toyota Tacoma التي حسنت من سمعة شاحنات تويوتا فيما يخص الثقة والاعتماد عليها على المدى البعيد، بنسختها الحالية.





من بعدها ضمت القائمة شاحنة فورد Ford Ranger التي جمعت بين قوة الأداء والقدرات التقنية، فهي تعد من الشاحنات البك أب متوسطة الحجم المتكاملة.





وشاحنة Jeep Gladiator الحاصل على أعلى درجات التقييم من خبراء السيارات في العالم، لما يتمتع به من قدرات عزم وإمكانيات لاقتحام الطرق الغير ممهدة.





اختتم الموقع القائمة بشاحنة Ford Ranger Raptor، وهي أقوى شاحنة بك أب متوسطة الحجم ضمن هذه القائمة.



