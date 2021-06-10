أوبل تطرح نسخة "فيس ليفت" من Grandland لعام 2022

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تطرح أوبل نسخة تحديث منتصف الجيل "فيس ليفت" من طراز Grandland لعام 2022 ضمن خطتها لتطوير سياراتها بفئة "كروس أوفر" المدمجة.

تأتي النسخة المحدثة من الطراز بإطلالته الجديدة، التي استعانت في تصميمها أوبل، بشركة Vizor لتصميمات السيارات، التي سبق لها التعاون معها في تصميم النسخة الأحدث من موديلا كورسا.

وتطرح نسخة الفيس ليفت الجديدة من أوبل Grandland بعدد من القدرات التقنية الفريدة، تشمل كاميرا لرصد محيط السيارة، قادرة على استشعار المطبات الأرضية والحيوانات الأليفة على بعد 100 متر من السيارة، بحسب "موتور وان".









ومن الداخل تحظى السيارة بشاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى بقياس 10 بوصة، وناقل سرعة أوتوماتيكي، مع خاصية stop & go للتشغيل والإيقاف الفوري للسيارة.

وفيما يخص المحرك، تعمل سيارة أوبل Grandland الفيسليفت، بمحرك هجين، بسعة 1.6 لتر ينتج قوة إجمالية 296 حصانا، بعزم دوران 450 نيوتون متر.



