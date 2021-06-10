SUV كبيرة.. شيفروليه تزيح الستار عن نسخة 2022 من طراز Traverse

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شيفروليه الأمريكية عن نسخة 2022 من طراز Traverse الذي تنافس به ضمن فئات SUV كبيرة الحجم.

وبحسب موقع "موتور وان"، أجرت شيفروليه تعديلات على عدد الفئات التي تتوفر من الطراز لعام 2022 القادم، بإلغائها للفئة الافتتاحية منه والتي كانت تتوفر باسم L.

وعقب إلغاء فئة L، أصبحت فئة LS هي الأرخص التي تتوفر من طراز Traverse خلال عام 2022، بعدد محدود من خيارات الألوان يشمل الأبيض والأسود.









وكانت تكلفة فئة L من طراز Traverse تصل لـ 30,995 ألف دولار، وعقب إلغائها، أصبح السعر الافتتاحي للطراز لفئة LS، 34,395 ألف دولار.

وتعمل نسخة 2022 من طراز شيفروليه بمحرك بسعة 3.6 لتر، V6، ينتج قوة 310 حصان، بعزم دوران 266 لفة/قدم، وناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 9 سرعات.