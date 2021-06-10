أرخص السيارات السيدان في 2021.. بمواصفات رياضية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتوفر خلال عام 2021 الجاري مجموعة متميزة من السيارات السيدان التي تجمع بين القدرة الرياضية والتكلفة المنخفضة.

وكشف موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات عن الموديلات التي توفرت خلال العام ونجحت في الجمع بين هاتين السمتين من سيارات سيدان الرياضية.

وضمت القائمة في مقدمتها طراز Alfa Romeo Giulia الذي طرح بمحرك توربيني ذو 4 أسطوانات بسعة 2.0 لتر، ينتج قوة 280 حصانا، ويتوفر بتكلفة تبدأ من 39,450 ألف دولار.





وطراز Kia Stinger الذي طرح بمحرك توربيني مزدوج فئة V6، ينتج قوة 365 حصانا، ويتوفر بتكلفة تبدأ من 39,500 ألف دولار.





وطراز Subaru WRX الذي طرح بمحرك توربيني ويتوفر بتكلفة تبدأ من 27,495 ألف دولار.





وطراز Honda Accord Sport 2.0T الذي طرح بمحرك ينتج قوة 252 حصانا ويتوفر بتكلفة تبدأ من 31,360 ألف دولار.





وطراز Tesla Model 3 Standard Range Plus العامل بمحرك كهربائي قوي بسرعة قصوى تصل لـ 181 ميلا في الساعة ويتوفر بتكلفة تبدأ من 39,690 ألف دولار.





وطراز Audi A4 العامل بمحرك ينتج قوة 248 حصانا، ويتوفر بتكلفة تبدأ من 37,400 ألف دولار.





وطراز Nissan Maxima العامل بمحرك V6 بسعة 3.5 لتر، ينتج قوة 300 حصان، ويتوفر بتكلفة تبدأ من 34,250 ألف دولار.





وطراز Dodge Charger R/T العامل بمحرك V8 بسرعة قصوى تصل لـ 155 ميلا في الساعة، ويتوفر بتكلفة تبدأ من 36,395 ألف دولار.





وطراز Genesis G70 العامل بمحرك توربيني بسعة 2.0 لتر، ويتوفر بتكلفة تبدأ من 37,000 ألف دولار.





في ختام قائمة موقع "هوت كارز"، جاء طراز BMW 330i ضمن السيارات السيدان الرياضي المتميزة منخفضة التكلفة، والعامل بمحرك توربيني بسعة 2.0 لتر، ويتوفر بتكلفة تبدأ من 41,250 ألف دولار.



