سيارة كهربائية من جاجوار.. مواصفات I-Pace موديل 2022

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت جاجوار البريطانية عن نسخة 2022 عن طرازها الأنجح بالأسواق، I-Pace الكهربائي بقدرات متميزة تعزز مكانته وسط المنافسة.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، اللقطات الرسمية للطراز الجديد، الذي شهدت نسخته لعام 2022 تحديثا طفيفا فيما يخص التصميم الخارجي.

وفيما يخص قوة المحرك، ذكر الموقع أن الطراز تطرح نسخته للعام القادم، بمحركان كهربائيان ينتجان معا قوة 394 حصانا، و يمنحان الطراز معدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.5 ثانية فقط.









ويزود الطراز بكابل للشحن بقوة 100 كيلوواط، يسمح بإعادة شحن بطارية الطراز بالكامل خلال 15 دقيقة فقط.

ويطرح الطراز للبيع بتكلفة تبدأ من سعر 69,900 ألف دولار، مع ضمان على حياة البطارية حتى 100 ألف ميل.



