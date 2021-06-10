سيارات يابانية حسنة السمعة.. ما سر تفوقها؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجحت مجموعة من ماركات السيارات اليابانية في التفوق على نفسها، حين قدمت نسخا خاصة من موديلات، تميزت في قدرتها على النسخ الأصلية.

وكشف موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، عن السيارات يابانية الصنع التي طرحت منها نسخ خاصة كانت أقوى من نسختها التجارية التقليدية.

وضمت القائمة، النسخة الخاصة التي طرحت من طراز نيسان GT-R، وتوفرت باسم Nissan GT-R Nismo، وعملت بمحرك تصل قوته لـ600 حصان.





من بعدها، ضمت القائمة نسخة خاصة طرحت من طراز هوندا سيفيك، باسم Honda Civic Type R FD2 Mugen RR كانت أكثر قوة من النسخة الأصلية من الطراز نفسه، وصنعت منها 300 نسخة فقط.





والنسخة الخاصة التي طرحت من طراز سوبارو أمبريزا، وتوفر بمسمى تجاري Subaru Impreza Prodrive RB320، وعملت بمحرك ينتج قوة 277 حصانا بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.8 ثانية.





من بعدها، ضمت القائمة طراز نيسان "سكايلاين" الذي طرحت منه نسخة خاصة، تفوقت على نسخته الأصلية، باسم Nissan Skyline GT-R Nismo Z-Tune وصنعت منها 20 نسخة فقط، بمحرك ينتج قوة 493 حصانا، بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3.8 ثانية.





ونسخة خاصة فائقة القدرات طرحت من طراز ميتسوبيشي لانسر، وتوفر باسم Mitsubishi Lancer Evolution X FQ-400، كانت أكثر تميزا من نسخته الأصلية، وعملت بمحرك ينتج قوة 403 أحصنة.





من بعدها، ضمت القائمة نسخة خاصة طرحت من طراز تويوتا سوبرا، توفرت باسم Toyota Supra TRD3000GT.





في ختام القائمة، جاءت نسخة خاصة من طراز سوبارو امبريزا، طرحت باسم Subaru Impreza 22B STi وتوفر بمحرك بسعة 2.2 لتر ينتج قوة 280 حصانا، وصنعت منها 424 نسخة فقط.





