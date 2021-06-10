بايدن وأزمة "إير فورس وان".. حشرة تكسر ظلام 17 عاما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تكررت مواقف الرئيس جو بايدن الغريبة مع الطائرات، لكن هذه المرة لم تكن سقوطا، بل غزو حشرات غريبة لمنطقة المطار، ما تسبب في فوضى.

وفي مارس/ آذار الماضي، تعثر بايدن مرتين خلال صعود سلم الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" في قاعدة أندروز المشتركة، ثم سقط في المرة الثالثة، في مشهد أثار مخاوف إزاء حالته الصحية وتقدمه في السن،

وجاء سقوط بايدن على سلم الطائرة، خلال أول رحلاته الداخلية كرئيس للولايات المتحدة، حيث كان متوجها إلى مدينة أتلانتا.

ومساء أمس، تكررت حوادث بايدن مع الطائرات، لكن لم يكن الأمر بسبب السقوط هذه المرة، إذ هاجمت "حشرات الزيز"، الرئيس الأمريكي خلال سيره باتجاه الطائرة قبل لحظات من مغادرته إلى بريطانيا في أول أول جولاته الخارجية.

ونشر موقع "روسيا اليوم" الإخباري الروسي، مقطعع فيديو، يظهر مهاجمة حشرات الزيز لبايدن.

وظهر الرئيس الأمريكي في أحد الصور وهو يمسك بحشرة "زيز" على رقبته، وهو في طريقه للطائرة الرئاسية، وفق صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتسبب غزو "الزيز" لمنطقة المطار في تأجيل إقلاع طائرة صحفيي البيت الأبيض من واشنطن، حيث دخلت الحشرات إلى محركات الطائرة.

وأجبرت الحشرات السلطات الأمريكية على تأجيل إقلاع طائرة الصحفيين لساعات طويلة، قبل إقلاعها بالفعل مساء الأربعاء إلى بريطانيا.

ووفق صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فإن عدد كبير من حشرات الزيز يغزو معظم مناطق شرق الولايات المتحدة منذ أسابيع، وكون "سحابة" كثيفة حول واشنطن، بما يكفي ليتم التقاطها عبر رادار الطقس.



وتعد حشرة الزيز، من أنواع الحشرات الغريبة للغاية، إذ تضم أكثر من 3 آلاف نوع حول العالم، وظهرت آخر مرة بالولايات المتحدة عام 2004.



وتعيش الحشرة معظم حياتها في الظلام تحت الأرض، وتتغذى على جذور النباتات، حتى يحين الوقت المناسب لخروجها للبحث عن الشريك، لكنها تظهر كل 17 عاما.

وبمجرد خروجها من تحت الأرض، يكون أمام هذه المليارات بضعة أسابيع فقط للتزاوج ووضع البيض على الأشجار، ثم الموت، لتبدأ الحوريات الجديدة دورة حياتها تحت الأرض.

وأمس الأربعاء، بدأ بايدن أول جولة خارجية له منذ توليه الرئاسة الأمريكية في 20 يناير كانون ثاني الماضي، وتشمل 3 محطات في أوروبا،

ويبدأ بايدن الجولة بزيارة المملكة المتحدة لحضور اجتماع مجموعة الدول الصناعية السبع ولقاء الملكة إليزابيث الثانية، ثم يطير إلى بلجيكا لحضور قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو".

ومن المقرر أن يختتم الرئيس الأمريكي جولته في سويسرا، من أجل قمة مرتقبة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منتصف الشهر الجاري.