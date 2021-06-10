سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 10 يونيو 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 10 يونيو 2021، في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

وساهم استقرار قيمة الجنيه المصري، أمام الدولار الأمريكي، خلال الفترة الأخيرة في السيطرة على ارتفاع أسعار السلع، ومعدل التضخم.

أعلى سعر للدولار

وظل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، ثابتا اليوم الخميس، عند نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

وبحسب مسح أجرته ”الخليج 365” على الأسعار في 29 بنكا، اليوم الخميس، سجل متوسط سعر الدولار، نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

وجاء أعلى سعر للدولار في مصر، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، في البنك الأهلي الكويتي.

وهيمن سعر الدولار عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، على التعاملات في 23 بنكا، منها الإمارات دبي الوطني، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والاستثمار العربي، والعقاري المصري العربي، وعودة، والبركة، والأهلي المتحد، والتجاري الدولي، والمصري الخليجي، والقاهرة، والمصرف المتحد، والمشرق.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر (أكبر بنكين حكوميين)، نحو 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر .

الاحتياطي الأجنبي يواصل الارتفاع

واستمر صافي الاحتياطي الأجنبي في الارتفاع للشهر العاشر على التوالي ليصل إلى 40.3 مليار دولار في شهر أبريل/ نيسان الماضي 2021.

وبدأ صافي الاحتياطات الأجنبية في الزيادة بشكل مطرد منذ مايو/أيار 2020 بالتزامن مع الاستقرار الذي شهده سوق العملة.

وتلقى الاحتياطي دعما قويا من تحويلات العاملين بالخارج التي استمرت في الارتفاع، مسجلة 15.5 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، لتحقق نسبة زيادة تقدر بحوالي 10% بالمقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.

كما دعم الاحتياطي الأجنبي، ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 2.5 مليار دولار إلى 3.4 مليار دولار خلال فترة المقارنة.

أسعار اليورو والإسترليني

وارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إلى نحو 19.04 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع، مقابل نحو 19.02 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع، أمس.

كما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 22.11 جنيه للشراء، و22.26 جنيه للبيع، مقابل نحو 22.09 جنيه للشراء، و22.24 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عند نحو 4.164 جنيه للشراء، و4.191 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، ثابتا عند 4.25 جنيه للشراء، و4.279 جنيه للبيع.

بينما استقر متوسط سعر الدينار الكويتي، لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 51.86 جنيه للشراء و52.32 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.