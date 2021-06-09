تعديلات على طراز مرسيدس AMG E63.. قوة خارقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرت شركة بوسايدون تعديلات كبيرة على سيارة مرسيدس AMG E 63 S 4Matic قفزت بمعدلات الأداء لمستويات خارقة.

وأوضحت الشركة الألمانية أن التعديلات، التي أجرتها على محرك سيارة مرسيدس زادت قوته لعدة مستويات؛ حيث تصل النسخة E 63 RS 830 إلى قوة 830 حصان/1100 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

وتتسارع السيارة بفعل هذه القوة من الثبات إلى 100 كلم/ساعة في غضون 3.2 ثانية، بينما تصل السرعة القصوى إلى 350 كلم/ساعة. وتنطلق نسخة RS 830+ بقوة 880 حصان/1200 نيوتن متر، وتمتاز بزمن تسارع يبلغ 3.1 ثانية.

يذكر أن شركة "دايملر" الألمانية لتصنيع السيارات تكبدت خسائر بنحو ملياري يورو (2.3 مليار دولار) في الربع الثاني من 2020، متأثرة بتداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.



وتعد تلك النتائج أسوأ حتى من العام الماضي، عندما اضطرت الشركة التي تنتج مرسيدس-بنز، ومقرها مدينة شتوتجارت، لتحمّل المليارات لتنفيذ عمليات استدعاء على صلة بفضيحة التلاعب في الانبعاثات ومشكلات في الوسائد الهوائية.