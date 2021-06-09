أفضل السيارات الـ"كوبيه" بالأسواق.. موديلات 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتوفر بسوق السيارات العالمية خلال عام 2021 الحالي مجموعة متميزة من السيارات التابعة لفئة كوبيه، وهي الفئة المطروحة ببابين فقط.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات في قائمة، أبرز السيارات التابعة لفئة كوبيه التي تتوفر حاليا من مختلف الماركات.

وضمت القائمة طراز BMW 2-Series ضمن الفئة الثانية من سيارات الماركة البفاراية، والعامل بمحرك توربيني ذي 4 أسطوانات ينتج قوة 248 حصانا.





ومن بي إم دبليو أيضا، ضمت القائمة من أبرز السيارات الكوبيه المتوفرة حاليا بالأسواق، طراز BMW 4 Series الذي طرح بمحرك توربيني I4 بسعة 2.0 لتر.





من بعده، ضمت القائمة، طراز تويوتا سوبرا الرياضي بنسخته الأحدث لعام 2021، العام بمحرك ينتج حتى 382 حصانا، بسعة 3.0 لتر.





وطراز Ford Mustang Shelby GT500 الكوبيه الرياضي، الذي تتوفر نسخته الجديدة بمحرك v8 بسعة 5.2 لتر، ينتج قوة 760 حصانا.





ومن إنفينيتي، ضمت القائمة طراز Infiniti Q60 الكوبيه بنسخته الجديدة لعام 2021، العاملة بمحرك v6 توربيني بسعة 3.0 لتر.





ومن ماركة أودي الألمانية، ضمت القائمة طراز S5، الذي تتوفر نسخته الأحدث بمحرك V6 بسعة 3.0 لتر، كأحد أبرز السيارات الكوبيه بالأسواق.





من بعدها، ضمت القائمة طراز شيفروليه Chevy Camaro ZL1 ضمن فئات كوبيه، والذي توفر بمحرك سوبر تشارج، V8 ينتج قوة 650 حصانا.





ومن ماركة لكزس اليابانية، ضمت القائمة طراز Lexus LC الكوبيه الرياضي، الذي طرحت نسخته الأحدث بمحرك V8، بسعة 5.0 لتر.





في ختام القائمة، جاء طراز مرسيدس AMG C43، الكوبيه، الذي طرح بمحرك توربيني مزدوج V6 ينتج قوة 385 حصانا.



