ألوان السيارات مهمة للمشترين أكثر مما تعتقد

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – هُناك العديد من العوامل التي يجب مراعاتها عند شراء سيارة جديدة، بدءً من السعر والراحة وصولاً إلى معدات السلامة، لكن يبدو أن الألوان مهمة للمشترين أكثر مما يعتقد الكثيرون.

تم إجراء دراسة استطلعت آراء المستهلكين حول تفضيلات ألوان السيارات لعام 2021، حيث سُئل 4,000 شخص يتراوح أعمارهم بين 25 و60 عاماً في أربعة من أكبر الأسواق في العالم (الصين وألمانيا والمكسيك وأمريكا) عن تفضيلات ألوان سيارات، حيث قال 88% منهم أن اللون هو عامل حاسم رئيسي عند شراء سيارة.

في حين تختلف ألوان السيارات الأكثر شهرة بشكل كبير في كل بلد، حيث قال 79% من الأمريكيين أن اللون عامل مهم، بينما كان اللون الأبيض هو الأكثر شيوعاً في العالم، واختار 30% من المشاركين في الاستطلاع بأمريكا اللون الأسود باعتباره اللون المفضل، يليه الأبيض بنسبة 15% والأزرق 14% والرمادي 13%، وقال 21% من المشاركين أن سياراتهم الحالية تأتي باللون الأسود، يليه الرمادي بنسبة 16% والأبيض بنسبة 15% والفضي بنسبة 14%.

في الصين، فإن اللون الأبيض هو الأكثر شيوعاً بنسبة 29% من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع، يليه اللون الأسود بنسبة 26%، كما قال 99% ممن شملتهم الدراسة في الصين أن اللون عامل مهم عند اختيار السيارة، بينما قال 64% منهم أنهم سيغيرون شركة صناعة السيارات التي يشترون منها إذا لم يقدموا اللون المفضل لديهم.

وبالنسبة لألمانيا، قال 83% ممن شملتهم الدراسة أن اللون عامل مهم عند شراء سيارة، وكان اللون الأسود هو اللون الأكثر شيوعاً بنسبة 32%، وفي المركز الثاني يأتي اللون الأزرق بنسبة 16%، وفي المكسيك، يأتي اللون الأحمر في المركز الأول بنسبة 22%، كما أن اللون هو عامل مهم لـ 90% من المكسيكيين الذين شاركوا في الاستفتاء.

وفي الختام، كشفت الدراسة أيضاً عن تفضيلات مشتري السيارات فيما يتعلق بتشطيبات الطلاء وتأثيراته، حيث تم تفضيل الطلاءات عالية اللمعان في جميع الأسواق باستثناء الصين، حيث كانت نسبة الطلاءات شديدة اللمعان 48% وغير اللامعة 52% هُناك.