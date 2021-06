بي ام دبليو تكشف عن X3 وX4 موديلات 2022 “صور وأهم التحديثات”

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت بي ام دبليو عن X3 وX4 موديلات 2022 المحدثة، ولنبدأ بالخارجية التي حصلت على شبك أمامي أكبر قليلاً، ولكن ليس بنفس حجم الشبك المستخدم في الفئة الرابعة وi4 وغيرهم.

كما أعادت بي ام دبليو تصميم المصدات وضيقت المصابيح الأمامية LED ووضعت مصابيح خلفية LED جديدة مع تقديم ألوان جديدة للخارجية.

بالانتقال للداخلية نرى شاشة معلومات ترفيهية 10.25 إنش أو 12.3 إنش حسب الاختيار، ولوحة عدادات رقمية 12.3 إنش مع إعادة ترتيب وتصميم الكونسول الأوسط.

وتستمد X3 و X4 قوتهما من محرك 2.0 لتر 4 سلندر تيربو بقوة 248 حصان وعزم دوران 350 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات، مع معدل تسارع من الصفر إلى 96 كلم\س في 6 ثوان، كما تتوفر السيارتان بمحرك 6 سلندر تيربو أكثر قوة بـ 382 حصان، مع تزويده بتقنية هجينة 48 فولت لتحسين الصرفية والتسارع.

وسيبدأ إنتاج سيارات الكروس أوفر الفاخرة من بي ام دبليو في أغسطس مع بدء التوصيل خلال أسابيع لأوروبا وقبل نهاية العام لباقي الأسواق العالمية.

