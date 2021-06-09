هل تُصبح سيارات البيك أب أكثر خطورة بسبب زيادة حجمها؟

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أصبحت سيارات البيك أب هذه الأيام أكبر وأثقل من أي وقت مضى، وقد يجتذب ذلك العُملاء الذين يبحثون عن الأمان والهيبة، لكن كبر حجمها وارتفاع ركوبها تُشكل خطراً على الآخرين وفقاً لتقرير جديد من “تقارير المستهلك”.

تقلل السيارات الأكبر حجماً من خطوط رؤية السائق، وتزيد من النقاط العمياء للسيارة، مما قد يعرض المشاة والسيارات الصغيرة لخطر الاصطدام بها، ووفقاً للتقارير، فقد ارتفع غطاء المحرك بنسبة 11% منذ عام 2000، كما ارتفع وزنها بنسبة 24% من عام 2000 إلى 2018، كما أصبحت النقاط العمياء أكبر من سيارات السيدان وسيارات الاس يو في الشهيرة.

كشفت التقارير أن الكثير من سيارات البيك اب لا تحتوي على المكابح التلقائية في حالات الطوارئ مع الكشف على المشاة بشكل قياسي، والتي تُثبت أنها تقلل من الحوادث، حيث لا تقدم شفروليه كولورادو، وجمس كانيون هذه التقنية، وفقد فورد وهوندا ونيسان وتويوتا هي التي تقدمها بشكل قياسي، في حين قالت جنرال موتورز وستيلانتيس أن سيارات البيك اب خاصتهم ستحتوي على مكابح الطوارئ قياسياً بحلول 2022.

يُذكر أن وفيات المشاة ارتفعت بنسبة 46% خلال العقد الماضي، وكان الأثر الأكبر على كبار السن ومستخدمي الكراسي المتحركة والأطفال، في حين لا يوجد حل فوري لزيادة أحجام سيارات البيك اب، لكن جعل تقنيات السلامة قياسية يُمكن أن يُساعد، كما يُمكن للحكومات خفض حدود السرعة وتحسين البنية التحتية للمشاة وراكبي الدراجات أيضاً.