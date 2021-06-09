“الاستثمارات العامة” تأسيس بطولة العالم الأولى من نوعها لسباق القوارب الكهربائية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلن صندوق الاستثمارات العامة عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن توقيع اتفاقية مع شركة السباقات البحرية الكهربائية المحدودة (E1 Series) لتأسيس بطولة العالم الأولى من نوعها لسباق القوارب الكهربائية.

وفي التفاصيل، تُشكل الشراكة خطوة أساسية في مرحلة تأسيس البطولة وتسريع وتيرة استعدادات الموسم الافتتاحي المقرر عقده في بداية 2023، حيث ستكون المملكة العربية السعودية إحدى المواقع المرشحة لاستضافة السباق في نسخته الأولى.

وتم إعلان الشراكة خلال حفل تدشين افتراضي شارك فيه عدد من كبار مسؤولي “E1 Series”، كما شهد الحفل إعلان تدشين تفاصيل تصميم قوارب السباق الكهربائية الجديد تحت مسمى “ريس بيرد”.

وتجدر الإشارة إلى أن صندوق الاستثمارات العامة يُعدّ أحد المساهمين الرئيسين في الاقتصاد العالمي، والمحرك الأساسي لدعم جهود التحول الاقتصادي للمملكة.