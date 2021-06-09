هل يلزم اختبار القيادة لمن يحمل تصريح قيادة؟ “المرور” يجيب

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين بشأن ضرورة اختبار القيادة لمن يحمل تصريح قيادة.

وأوضح المرور في ردّه أنه لا يلزم دخول اختبار القيادة لمن يحمل تصريح قيادة بشرط بلوغه سن الـ18، وقال المرور ردًا على سؤال آخر بشأن الحصول على رخصة القيادة: “تنص المادة (39) فقرة (4) من نظام المرور بأنه في حالة مراجعة صاحب التصريح خلال سنة من تاريخ انتهاء التصريح وإتمامه لسن 18 فيعطى رخصة قيادة دون اختبار ويكتفى بالاختبار السابق كونه طبق بحقه الشروط المطلوبة للحصول على رخصة قيادة”.