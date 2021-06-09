“هيئة النقل” خطوات ومزايا العقد الإلكتروني الموحد

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشف المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل “صالح الزويد” عن مزايا العقد الإلكتروني الموحد الذي تم إلزم مكاتب تأجير السيارات بتطبيقه، وذلك وفقًا لـ”الإخبارية”.

وأوضح الزويد أن العقد الموحد سيضمن رفع مستوى الخدمة بقطاع تأجير السيارات ويحفظ حقوق المستثمر والمستأجر الذي سيضمن الحصول على سيارة مرخصة سارية التأمين، بجانب إلتزام المستاجر بشروط تسليم السيارة ومعالجة حالات تأخير تسليمها.

مشيرًا إلى أن تطبيق القرار سيكون على أربع مراحل للفئة”د” وتُطبّق في 15 ذو الحجة ويليها المرحلة الثانية لمنشآت التأجير المصنفة ضمن الفئة “ج” ومن المقرر إعلان الفئات الأخرى في وقت لاحق، مؤكدًا أن العقد الموحد مكتمل المتطلبات القانونية والجهات الحكومية ذات العلاقة وما يتعلق به من تأمين ونظام المرور بما يحفظ حقوق العملاء والمستثمرين في ذلك القطاع.

وفيما يخص آلية تسجيل العقود في بوبة “تأجير” قال الزويد إن البوابة الإلكترونية متكاملة، وسيكون هناك 7 مستخدمين لمكاتب التأجير، ليدخل صاحب مكتب التأجير على البوابة ويسجل البيانات كاملة وتصل الرسالة إليه بالتسجيل مع الربط بجميع المنصات ذات الصلة بطريقة تضمن إنجاز الإجراءات بسرعة.