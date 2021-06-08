موجز ”الخليج 365” للسيارات.. أزمة رينو وأيقونة هيونداي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

تمر شركة رينو لصناعة السيارات، بمرحلة صعبة في تاريخها، في ظل اتهامها بـ"الخداع" من قبل سلطة قضائية فرنسية.

تميزت مجموعة من موديلات السيارات بقدرتها الفائقة، ما جعل منها سيارات مثالية للهروب، واستخدمت بكثافة في أفلام السينما.

شهدت صناعة السيارات مجموعة مميزة من الموديلات الخارقة تعمل بناقل السرعة اليدوي، وتتمتع بمعدل فائق من التسارع أكثر من غيرها.

أعلنت شركة هيونداي عن تقديم أيقونتها Tucson الجديدة بخط التجهيزات N Line، والذي يمنح السيارة المزيد من الطابع الرياضي.

احترفت مجموعة مميزة من ماركات السيارات عملية تصنيع الموديلات المصفحة، التي تتمتع بقدرات دفاعية وقتالية استثنائية.

كشفت شركة ريماك النقاب عن سيارتها الكهربائية Nevera الخارقة، التي تعد السيارة القياسية الأقوى في العالم.

بعد أيام من إعلان موعد طرحها في الأسواق، قدمت شركة كافيار الروسية تصورا فاخرا للسيارة الكهربائية تسلا + Model S Plaid.