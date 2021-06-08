انتصار التنوع.. "الشيوخ" الأمريكي يوافق على أول قاض يعينه بايدن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حقق الرئيس الأمريكي جو بايدن انتصارا جديدا في إطار إضفاء مزيد من التنوع على النظام القضائي بتعيين القاضي جوليان كزافييه نيلس.

جاء ذلك عقب موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء بغالبية واسعة على تعيين أول قاض اختاره الرئيس بايدن والذي يريد إضفاء مزيد من التنوع على النظام القضائي الفيدرالي بعد أكثر من 200 تعيين قام بها سلفه دونالد ترامب.



وحاز تعيين جوليان كزافييه نيلس بتأييد 66 عضوا من بينهم 17 جمهوريا ومعارضة 33 ليصبح القاضي الفيدرالي لولاية نيوجيرزي.

وكان نيلس وهو أمريكي صاحب بشرة سمراء يبلغ 56 عاما، محاميا سابقا في القطاع الخاص ومن ثم مستشارا في إحدى مناطق ولاية نيوجيرزي.

وأصبح في عام 2015 أحد رموز الشلل الذي تسببت به في واشنطن الانقسامات السياسية الكبيرة في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما.

وكان أوباما عينه قاضيا فيدراليا في نيوجيرزي إلا أن الجمهوريين عطلوا تعيينه على مدى أشهر إلى أن ألغي مع انتخاب كونجرس جديد في عهد دونالد ترامب.

من جانبه، اعتبر النائب الديمقراطي بيل باسكريل الذي يمثل ولاية نيوجيرزي تعيين نيلس تاريخي وخطوة أولى مهمة لإعادة التوازن إلى المحاكم الفيدرالية الأمريكية المليئة بمنظرين يمينيين ومتطرفين في السياسة".

ويتوقع أن يقر مجلس الشيوخ في وقت لاحق أيضا تعيين قاضية أخرى اختارها بايدن هي المحامية من أصل مكسيكي وياباني ريجينا رودريغيس (57 عاما).

ومنذ توليه مهامه عين جو بايدن عشرين قاضيا لملء مناصب شاغرة في المحاكم الفيدرالية.

ويفيد البيت الأبيض أن الرئيس الديمقراطي "على اقتناع بأن النظام القضائي الفيدرالي يجب أن يعكس تنوع الأمة على صعيد الخبرة الشخصية والمهنية".

وتشمل تعييناته غالبية ساحقة من النساء وتنطوي على تنوع كبير ما يشكل تحولا كاملا عن سياسة سلفه.

فعلى مدى 4 سنوات، أدخل ترامب أكثر من 230 قاضيا إلى المحاكم الفيدرالية ثلاثة أرباعهم من الرجال و85 % من البيض بحسب منظمة "أميريكن كونستيتوشن سوساييتي".