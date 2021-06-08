10 سيارات خارقة تعمل بناقل السرعة اليدوي.. التفاصيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت صناعة السيارات مجموعة مميزة من الموديلات الخارقة تعمل بناقل السرعة اليدوي، وتتمتع بمعدل فائق من التسارع أكثر من غيرها.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات قائمة، أسرع السيارات التي طرحت وتعمل بناقل السرعة اليدوي في تاريخ الصناعة.

وضمت القائمة في مقدمتها، طراز Ariel Atom 500 V8 موديل عام 2012، بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 2.3 ثانية.





وطراز Hennessey Venom GT Spyder موديل عام 2016، ويتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 2.4 ثانية.





وطراز SSC Tuatara موديل عام 2019، ويتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 2.5 ثانية.





وضمت القائمة، طراز Ariel Atom 3.5R موديل عام 2015 بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 2.5 ثانية.





كما ضمت ،طراز Caparo T1 موديل عام 2007 بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 2.5 ثانية.





وطراز Pagani Zonda R موديل عام 2010 بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 2.6 ثانية.





وطراز Ultima GTR 720 موديل عام 2006بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 2.6 ثانية.





والضائمة ضمت، طراز SSC Ultimate Aero TT موديل عام 2007 بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 2.7 ثانية.





وطراز Rezvani Beast موديل عام 2017 بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 2.7 ثانية.





وطراز BAC Mono موديل عام 2012 بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 2.7 ثانية.



