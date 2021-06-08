هيونداي تكشف عن تعديلات في أيقونتها Tucson.. التفاصيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة هيونداي عن تقديم أيقونتها Tucson الجديدة بخط التجهيزات N Line، والذي يمنح السيارة المزيد من الطابع الرياضي.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن السيارة الجديدة، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV، تتميز من خلال شعار النسخة على شبكة المبرد، والتصميم الشرس لفتحات التهوية الكبيرة، والإطار الأسود بالكشافات، فضلا عن تجهيزة حماية قاع السيارة باللون الفضي.



وتمتد على جوانب السيارة أشرطة زينة، كما تقف السيارة على جنوط قياس 19 بوصة، ومصنوعة من معدن خفيف، وتتوج العناصر بأسبويلر على حافة السقف، وناشر خلفي، مع مخارج مزدوجة لمجموعة العادم.

ويتوفر لطلاء السيارة الخارجي بسبعة ألوان مختلفة منها اللون الخاص Shadow Grey، كما يمكن طلاء السقف باللون الأسود.

وتزدان المقاعد الرياضية الجلدية بالمقصورة الداخلية بشعار النسخة، وخيوط حياكة باللون الأحمر المتباين مع اللون الأسود المهيمن على شكل المقصورة الداخلية.

وتتمتع سيارة النسخة بضبط جديد لمجموعة التعليق إلكترونية التعديل، وتتوفر السيارة ببرنامج دفع يمتد من 180 إلى 265 حصانا.