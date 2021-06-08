أشهر السيارات المصفحة في العالم.. موديلات خلعت الزي العسكري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احترفت مجموعة مميزة من ماركات السيارات عملية تصنيع الموديلات المصفحة، التي تتمتع بقدرات دفاعية وقتالية استثنائية.

وجمع موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات في قائمة، مجموعة من أبرز السيارات المصفحة التي سبق وأن صنعت على يد ماركات سيارات مدنية.

وضمت القائمة في مقدمتها، طراز أودي A8L Security، الذي طرح بقدرات أمنية عالية وهيكل مصفح بمعدل يتراوح بين VR7 و VR9، قادر على التصدي لرصاصات من عيار 7.72 ملليمتر.





وطراز Bentley Mulsanne بنسخته المصفحة التي تتمتع بقدر عالي من التأمين، يشمل توفير خزانات للأوكسجين، وإطارات مسطحة تسمح للسيارة بالاستمرار في السير في حالة فجرت طبقتها المطاطية الخارجية.





وطراز بي إم دبليو BMW X5 Protection VR6 المصفح المتميز، والذي تمتع بهيكل خارجي مصفح بمعدل VR6، وزجاج جانبي بسمك 30 ملي متر مضاد للرصاص.





ومن كاديلاك ضمت القائمة طراز Cadillac Escalade، والذي طرح بقدرات أمن وهيكل خارجي مصفح مجهز للتصدي لهجمات طلقات رصاص من عيار B6-level.





ومن ماركة جاجوار البريطانية، ضمت القائمة، طراز Jaguar XJ Sentinel، الذي توفر بهيكل خارجي مصفح قادر على التصدي لهجمات متفجرات TNT بوزن يصل لـ 15 كيلوجراما.





والنسخة المصفحة من طراز Land Rover Discovery 4 Armoured، التي طرحت بمعدل تأمين BR6، وزجاج جانبي بسمك 100 ملليمتر.





ومن مرسيدس ضمت القائمة، طراز Mercedes-Maybach S650 Guard، الحاصل على أعلى درجة تقييم من الأمن بفضل هيكله المصفح بدرجة VR10، ويعمل بمحرك V12 بسعة 6.0 لتر ينتج قوة 612 حصان، وكانت تبدأ تكلفة النسخة المصفحة منه من 486 ألف دولار.





في ختام القائمة، ضمت القائمة طراز آخر من مرسيدس هو Mercedes-Benz Sprinter، المزود بهيكل خارجي مصفح بدرجة VR4.





