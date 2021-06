بوجاتي شيرون تحصل على إصدار سوبر سبورت الجديد “مواصفات وأسعار”

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت بوجاتي عن إصدار جديد لشيرون باسم “سوبر سبورت”، وهو اسم مألوف لأن بوجاتي طرحت إصداراً آخر في 2019 باسم “سوبر سبورت 300+” والذي كسر الأرقام القياسية للسرعة وقتها بعد وصوله إلى 490 كلم\س في اتجاه واحد.

ولكن إصدار “سوبر سبورت” الجديد يجمع بين أداء إصدار “سوبر سبورت 300+” وفخامة وراحة شيرون القياسية، بسعر 3.9 مليون دولار! (14.6 مليون ريال).

وقد اقترض إصدار “سوبر سبورت” الجسد الخارجي الأملس من إصدار “300+” مع جزء خلفي ممتد لتوليد قوة دفع سفلية إضافية، وقد حصلت السيارة على جنوط ألمنيوم حصرية، مع توفر جنوط مغنيسيوم اختيارية مماثلة لإصدار “بور سبورت”.

ويعتمد الإصدار الجديد على محرك 16 سلندر تيربو رباعي بقوة 1600 حصان وعزم 1600 نيوتن متر مثل إصدار “300+”، وليس النسخة الأضعف بـ 1500 حصان لشيرون القياسية، ولكن تم تحديد سرعته القصوى إلى 440 كلم\س.

الإصدار لا يزال أفضل من شيرون القياسية في معدل التسارع من الصفر إلى 200 كلم\س خلال 5.8 ثانية، وإلى 300 كلم\س خلال 12.1 ثانية، وتنوي بوجاتي صنع 60 نسخة بالضبط من السوبركار الجديدة.

