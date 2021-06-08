عجائب عالم السيارات.. تصميمات نادرة للمقاعد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يأتي تصميم المقاعد بالصالون الداخلي للسيارات من أبرز ما يميز السيارة، وفي حالات نادرة طرحت سيارات بتصميم مقاعد داخلية هي الأغرب.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات قائمة تضم أغرب تصميمات مقاعد السيارات من الداخل، التي طرحت عبر موديلات كان منها الاقتصادي، وأيضا الفاره.

وضمت القائمة، تصميم مقاعد للسيارات الفارهة، خصص لإراحة قدم الراكب بالمقعد الخلفي ويسمح بتمديد الأقدام في مساحة المقعد الأمامي بجانب السائق.





وضمت القائمة من بعده، تصميما قدم عبر طراز مكلارين f1 الرياضي الشهير، يسمح بوقع مقعد صغير للأطفال فيما بين المقاعد الأمامية.





ومن التصميمات الكلاسيكية، طرح طراز فيات "مالتيبلا 600" صغير الحجم بصالون داخلي رحب على الرغم من صغر حجمه.





ومن رينو ضمت القائمة، طراز Renault Twizy المخصص من الداخل بمقعدين فقط أحدهما خلف الآخر، الأمامي للسائق والخلفي لراكب إضافي.





ومن التصميمات الغير تقليدية التي سبق وأن شهدتها الصناعة، تصميم بثلاث مقاعد أمامية منفصلة، طرح بعدد من الموديلات بريطانية الصنعة، في الوقت الذي من المعروف به من التقليدي توفير مقعدين أماميين فقط.





بالوعدة للسيارات الفارهة، سبق وأن شهدت صناعة السيارات طرح طراز Geely GE الفاره بنسخته لعام 2008 بمقعد خلفي وحيد.





ومن الموديلات التي اتسم مقعدها الخلفي بقدر كبير من الرحابة، طراز XC90، من ماركة فولفو، والذي تم تصميم صالونه الداخلي، بطابع الفصل بين المقعدين الخلفيين.





ومن الموديلات التي توفرت بمقعدين أماميان بتصميم إنسيابي أنيق، طراز بيجو EX1 الرياضي، الذي طرح عام 2010 للأسواق وكان يتوفر بمحرك ذو معدل تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 3.0 ثانية.





اختتم الموقع القائمة، تصميم هو الأغرب للصالون الداخلي للسيارات، قدم عبر طراز هوندا S-MX، وبه يمكن تحويل كافة المقاعد لأسرة للراحة والنوم.



