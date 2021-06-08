ابتكارات غيرت شكل صناعة السيارات والقيادة معا.. صور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت صناعة السيارات عبر تاريخها ومن خلال مختلف الماركات ابتكارات أمن وحماية ساهمت في إنقاذ الملايين من الأرواح وخفضت حوادث الطرق.

وقدم موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات قائمة تضم أبرز مجموعة ابتكارات عززت من أمن السيارات عبر تاريخ الصناعة.

وشملت في مقدمتها، ابتكار حزام الأمان ثلاثي التمركز، ويرجع الفضل في صناعته لماركة فولفو التي قدمته للمرة الأولى عبر موديلات من صناعتها عام 1959.





إضافة إلى ابتكار رشاشات غسل الزجاج الأمامي للسيارة، والذي ساهم في توفير الرؤية المناسبة للسائق في حالة تعرض الزجاج الأمامي للاتساخ أثناء القيادة، وكان الظهور الأول لهذا الابتكار عام 1931.





الأمر نفسه ينطبق على مساحة الزجاج الأمامي للسيارات، كان الهدف الأول من تصنيعها ازاحة الجليد عن الزجاج الأمامي للسيارة، وتم الكشف عن هذا الابتكار للمرة الأولى عام 1903.





من بعده ضمت القائمة ابتكار سنادات الرأس بمقاعد السائق والركاب، والتي ابتكرها "بينجامين كاتز" عام 1921، للتقليل من خطر ارتداد الرأس في حالات الاصطدام.





واتبكار عرف باسم "أعين القط"، وهو عبارة عن عواكس ضوء يتم تثبيتها على أرضية الطرق بمختلف أنواعها، لإرشاد السائق للالتزام بخط السير الصحيح على الطريق في أثناء الليل.





وأكياس الهواء، كانت أيضا من ضمن أبرز ابتكارات الأمن والسلامة التي غيرت شكل الصناعة، وعززت من معدلات الأمن والحماية للسائق وكان ظهورها الأول مطلع حقبة الخمسينيات.





وفي ختام قائمة موقع "أوتو كار"، جاء ابتكار المرايات العاكسة لخلفية السيارة، وكان هذا من أكثر الابتكارات افادة للسائقين، ويمكنهم من مراقبة السيارات المارة من خلفه، وكان الظهور الأول لهذا الابتكار في عام 1906 مع بداية ازدهار صناعة السيارات وانتشارها على نطاق عالمي غير مسبوق.