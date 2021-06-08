أقوى سيارة كهربائية في العالم.. مواصفات Nevera الخارقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة ريماك النقاب عن سيارتها الكهربائية Nevera الخارقة، التي تعد السيارة القياسية الأقوى في العالم.

وصنفت السيارة الكهربائية Nevera من شركة ريماك بالـ"خارقة" والأقوى في العالم، لأنها تزأر بقوة 1406 نيوتن متر/1912 حصانا.

وأوضحت الشركة الكرواتية أنه مع عزم دوران أقصى يبلغ 2360 نيوتن متر تنطلق السيارة السوبر رياضية بسرعة قصوى تبلغ 412 كلم/ساعة، بينما تتسارع من الثبات إلى 100 كلم/س في أقل من ثانيتين.

وقد تم تحقيق هذه القيم الخارقة من خلال تركيب محرك كهربائي في كل عجلة، مع بطارية سعة 120 كيلوواطا ساعة تكفي لبلوغ مدى السير 500 كلم.

واعتمدت السيارة في تصميمها على المفهوم نفسه المعروف لدى السيارات السوبر رياضية، وهو ما ينطبق على الهيكل المصنوع من ألياف الكربون كقطعة واحدة.

ومن المقرر أن تطلق ريماك أيقونتها الكهربائية Nevera الخارقة هذا الخريف بسعر يبلغ 2.4 مليون يورو.