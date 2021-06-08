أول سيارة تسلا مطلية بالذهب.. بصمة "كافيار"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد أيام من إعلان موعد طرحها في الأسواق، قدمت شركة كافيار الروسية تصورا فاخرا للسيارة الكهربائية تسلا + Model S Plaid.

وزينت الشركة الروسية أجزاء من السيارة بالذهب، معظمها في المقدمة مثل شبكة المبرد.



وأوضحت كافيار أن سيارتها المعدلة تحمل الاسم Excellence 24K، ويقتصر إنتاجها على 99 نسخة فقط، وتتوفر بسعر 300 ألف دولار.

يذكر أن السيارة تسلا Model S Plaid+ الكهربائية تنطلق بقوة 1100 حصانا، وتتمتع بمدى سير يبلغ 840 كلم، ومن المقرر طرحها في الأسواق بحلول نهاية العام الجاري.





مبيعات قياسية

وسجلت تسلا مستوى قياسي للتسليمات في الربع الأول رغم نقص عالمي في الرقائق الإلكترونية ألحق ضررا كبيرا بمنافسيها في قطاع السيارات.

وقالت الشركة الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية والتي يرأسها الملياردير إيلون ماسك إن الإيرادات في الربع الأول قفزت إلى 10.39 مليار دولار من 5.99 مليار دولار قبل عام.

وكان محللون قد توقعوا إيرادات قدرها 10.29 مليار دولار، بحسب بيانات (آي بي إي إس) من رفينيتيف.

وقالت شركة "تسلا" في وقت سابق، إنها سلمت 184 ألفا و800 مركبة حول العالم في الربع الأول من 2021، وهو ما يزيد على التقديرات البالغة 177 ألفا و822 مركبة، بحسب بيانات رفينيتيف.